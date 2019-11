Traffico Roma del 17-11-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA BUFALOTTA, PROVENENDO

DA ENTRAMBE LE DIREZIONI.

FILE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER

NAPOLI.

E CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO

ROMA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.

FILE LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE

DI QUEST’ULTIMA, A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

RESTA ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA.

ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER ALBERI CADUTI SULLA

CARREGGIATA, FRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.

MENTRE PER ALLAGAMENTI È ANCORA CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN

SASSIA, DIREZIONE GREGORIO VII.

DOMANI INDETTO UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, DELLE SOCIETÀ COTRAL E

ROMA TPL DELLA DURATA DI 24 ORE.

COME SEMPRE SARANNO GARANTITE LE FASCE DI GARANZIA. QUINDI IL SERVIZIO SARÀ

COMUNQUE GARANTITO DALLE 5.30 ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.

