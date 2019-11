Traffico Roma del 17-11-2019 ore 19:30

DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA APPIA E VIA TUSCOLANA,

BREVI CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE

ROMA SUD.

INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA TUSCOLANA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE GIULIO

AGRICOLA, CODE DA VIA DEL QUADRARO, IN DIREZIONE RACCORDO.

FILE LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, IN VERSO

LA TANGENZIALE EST, PER LAVORI E PER INCIDENTE.

RESTA ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA.

ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER ALBERI CADUTI SULLA

CARREGGIATA, FRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.

DOMANI INDETTO UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, DELLE SOCIETÀ COTRAL E

ROMA TPL DELLA DURATA DI 24 ORE.

COME SEMPRE SARANNO GARANTITE LE FASCE DI GARANZIA. QUINDI IL SERVIZIO SARÀ

COMUNQUE GARANTITO DALLE 5.30 ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma