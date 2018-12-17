Traffico Roma del 17-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
GIA’ INTENO IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE IN DIREIOZNE DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DDUE PONTI E
SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANUALRE ALLA TANGENZIALE EST
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI ALTEZZA SALARIA DIREZIONE STADIO E
VERSO SAN GIOVANNI TRA NONENTANA E TIBURTINA
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA CASILINA E APPIA IN
CARREGGIATA INTERNA QUI ANCHE PER INCIDENTE E IN ESTERNA TRA PRENESTINA E
TIBURTINA
FILE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE TRA TORRENOVA
E IL RACCORDO ANUALARE VERSO ROMA CENTRO
INTENSO IL TRAFIFCO ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA A TRATTI TRA POMENZIA E
CASTEL DI DECIMA DIREIZONE ROMA
SULLA METRO A LO RICORDIAMO, E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA
, I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LA STAZIONE BARBERINI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma