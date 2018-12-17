Traffico Roma del 17-12-2018 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER TRAFFICO INTENSO FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI
A VIA AURELIA ANTICA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA DI
GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI
E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ANUALRE ALLA TANGENZIALE EST
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA
DIREZIONE STADIO E VERSO SAN GIOVANNI TRA SALARIA E VIA DEI MONTI
TIBURTINI E PROSEGENDO TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E TA
CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E IN ESTERNA TRA CASSIA E
AURELIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACOCRDO ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA
DIREZIONE EUR
FILE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE ALTEZZA
RACCORDO ANUALARE VERSO ROMA CENTRO
INTENSO IL TRAFIFCO ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA A TRATTI TRA POMENZIA E
CASTEL DI DECIMA DIREIZONE ROMA
IN CITTA’ A ROMA PER INCIDENTE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO A PIAZZA DI
PORTA SAN PAOLO
SULLA METRO A LO RICORDIAMO, E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA
, I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LA STAZIONE BARBERINI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma