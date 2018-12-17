Traffico Roma del 17-12-2018 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
C’E’ ANCORA MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA
SETTEBAGNI E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA,
E IN ESTERNA TRA AURELIA E VIAL DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E
TIBURTINA
PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI VILLA
ALBERICI
E SEMPRE SULL’AURELIA PER TRAFFICO INTENSO FORTI RALLENTAMENTI DA VIA PIO
SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA DA VIA
BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA
TANGENZIALE EST
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI NELLE DUE
DIREZIONI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI MONTI TIBURTINI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANUALRE IN
USCITA DA ROMA E VERSO ROMA CENTRO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA
TANGENZIALE EST
VERSO ROMA CENTRO FILE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACOCRDO ANULARE E VIA
DELLA MAGLIANA E SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E LA CRISTOFORO
COLOMBO
SULLA METRO A PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE
SPAGNA , I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI
PASSEGGERI E L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN
ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LA STAZIONE BARBERINI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma