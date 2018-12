Traffico Roma del 17-12-2018 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 SC

C’E’ ANCORA MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA

SETTEBAGNI E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA,

E IN ESTERNA TRA AURELIA E VIAL DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E

TIBURTINA

PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI VILLA

ALBERICI

E SEMPRE SULL’AURELIA PER TRAFFICO INTENSO FORTI RALLENTAMENTI DA VIA PIO

SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA DA VIA

BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO

ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA

TANGENZIALE EST

E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI NELLE DUE

DIREZIONI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI MONTI TIBURTINI

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANUALRE IN

USCITA DA ROMA E VERSO ROMA CENTRO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA

TANGENZIALE EST

VERSO ROMA CENTRO FILE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACOCRDO ANULARE E VIA

DELLA MAGLIANA E SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E LA CRISTOFORO

COLOMBO

SULLA METRO A PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE

SPAGNA , I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI

PASSEGGERI E L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN

ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LA STAZIONE BARBERINI.

