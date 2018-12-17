Traffico Roma del 17-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO ROMA
CENTRO DAL RACCORDO ANULARE A VIA FILIPPO FIORENTINI
INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LO SVINCOLO PER LA A24 E BUFALOTTA, REGOALARE IL TRAFFICO SUL RESTO DELLA
CARREGGIATA ESTERNA, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA BREVI RALLENTAMENTI TRA
APPIA E LAURENTINA
IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 13,00 IN VIALE
TRASTEVERE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER UNA
MANIFESTAZIONE DI PROTESTA
SULLA METRO A LO RICORDIAMO E’ STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE
SPAGNA, I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI
E L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA
SI PUO’ UTILIZZARE LA STAZIONE BARBERINI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma