Traffico Roma del 17-12-2018 ore 13:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA

DEI FIORENTINI DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA

RAMPA DELLA A24 DIOREZIONE SAN GIOVANNI

SULLA METRO A È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA, I TRENI

EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E L’USCITA

DALLA STAZIONE.

L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA

STAZIONE BARBERINI.

