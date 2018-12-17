Traffico Roma del 17-12-2018 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA
DEI FIORENTINI DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA
RAMPA DELLA A24 DIOREZIONE SAN GIOVANNI
SULLA METRO A È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA, I TRENI
EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E L’USCITA
DALLA STAZIONE.
L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA
STAZIONE BARBERINI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma