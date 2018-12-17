Traffico Roma del 17-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA
IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA
PORTONACCIO
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E
DA TIBURTINA ALLA RAMPA DELLA A24 IL TUTTO DIREZIONE SAN GIOVANNI
SEMPRE DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA SI TRATTA DI
TRAFFICO INTENSO
DA POCO RIAPERTO CORSO TRIESTE IN PRECEDENZA CHIUSO PER LA PRESENZA DI
ALBERI SULLA CARREGGIATA DA VIA ZARA A PIAZZA TRENTO IN QUEST’ULTIMA
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA NOMENTANA
PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
L’USCITA DALLA STAZIONE.
L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA
STAZIONE BARBERINI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma