Traffico Roma del 17-12-2018 ore 16:30

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA

IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA

PORTONACCIO

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E

DA TIBURTINA ALLA RAMPA DELLA A24 IL TUTTO DIREZIONE SAN GIOVANNI

SEMPRE DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA SI TRATTA DI

TRAFFICO INTENSO

DA POCO RIAPERTO CORSO TRIESTE IN PRECEDENZA CHIUSO PER LA PRESENZA DI

ALBERI SULLA CARREGGIATA DA VIA ZARA A PIAZZA TRENTO IN QUEST’ULTIMA

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA NOMENTANA

PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E

L’USCITA DALLA STAZIONE.

L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA

STAZIONE BARBERINI.

