Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E
SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA CASILINA
INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA
ISACCO NEWTON DIREZIONE FIUMICINO
CODE IN VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL URBE SIA VERSO LA
TANGENZIALE MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DA VIA CASSIA AL RACCORDO ANULARE
CODE SULLA TANGENZIALE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI
ALL’AURELIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA ANASTASIO SECONDO E IN VIA
GREGORIO SETTIMO VERSO PIAZZA DI VILLA CARPEGNA
RALLENTAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO DA VIA DI PORTA PINCIANA A
PIAZZALE FLAMIINIO
PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
QUINDI L’USCITA DALLA STAZIONE.
L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA
STAZIONE BARBERINI, QUEST’ULTIMA REGOLARMENTE FUNZIONANTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma