Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E
SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA CASILINA
CODE A TRATTI IN VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL URBE SIA
VERSO LA TANGENZIALE MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DA VIA CASSIA AL RACCORDO ANULARE
CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA VERSO
SAN GIOVANNI
ALL’AURELIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA ANASTASIO SECONDO E IN VIA
GREGORIO SETTIMO VERSO PIAZZA DI VILLA CARPEGNA
RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA DA VIA ANASTASIO SECONDO A PIAZZA IRNERIO
DIREZIONE FUORI ROMA
TRAFFICO RALLENTATO LUNGO VIALE DEL MURO TORTO DA VIA DI PORTA PINCIANA A
PIAZZALE FLAMIINIO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LA LINEA ALTA VELOCITÀ
ROMA NAPOLI FORTI RALLENTAMENRTI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI
CIRCOLAZIONE I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma