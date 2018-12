Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V

PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE

CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E

SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA CASILINA

CODE A TRATTI IN VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL URBE SIA

VERSO LA TANGENZIALE MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DA VIA CASSIA AL RACCORDO ANULARE

CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA VERSO

SAN GIOVANNI

ALL’AURELIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA ANASTASIO SECONDO E IN VIA

GREGORIO SETTIMO VERSO PIAZZA DI VILLA CARPEGNA

RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA DA VIA ANASTASIO SECONDO A PIAZZA IRNERIO

DIREZIONE FUORI ROMA

TRAFFICO RALLENTATO LUNGO VIALE DEL MURO TORTO DA VIA DI PORTA PINCIANA A

PIAZZALE FLAMIINIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LA LINEA ALTA VELOCITÀ

ROMA NAPOLI FORTI RALLENTAMENRTI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI

CIRCOLAZIONE I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI

