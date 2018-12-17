Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E
VIA ARDEATINA
IN CARREGGIOATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E
TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA VERSO IL RACCORDO
RALLENTAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO
SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA DIREZIONE
SAN GIOVANNI
SEMPRE DIREZIONE TANGENZIALE CODE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE
DI TOR DI QUINTO
RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA DA VIA DEGLI OLPIMPIONICI A VIA
ANTONIO SANT’ELIA
E IN VIALE MARESCIALLO PILSUDSKY TRA CORSO FRANCIA E PIAZZALE DEL PARCO
DELLA RIMEMBRANZA
SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A A VIA GIOVANNI
GASTALDI DIREZIONE POMEZIA
VERSO OSTIA RALLENTYAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMMINO A VIA DI MALAFEDE
PARZIALMENTE CHIUSE LE STAZIONI SPAGMNA E BARBERINI SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA
I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
QUINDI L’USCITA DALLE STAZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LA LINEA ALTA VELOCITÀ
ROMA NAPOLI FORTI RALLENTAMENRTI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI
CIRCOLAZIONE I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI RIPERCUSSIONI
ANCHE SULLE LINEE FL 6 ROMA CASSINO E FL 7 ROMA FORMIA CON RITARDI E
RIPROGRAMMAZIONI DEL SERRVIZIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma