Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18:00

CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E

VIA ARDEATINA

IN CARREGGIOATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E

TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA VERSO IL RACCORDO

RALLENTAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO

SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA DIREZIONE

SAN GIOVANNI

SEMPRE DIREZIONE TANGENZIALE CODE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE

DI TOR DI QUINTO

RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA DA VIA DEGLI OLPIMPIONICI A VIA

ANTONIO SANT’ELIA

E IN VIALE MARESCIALLO PILSUDSKY TRA CORSO FRANCIA E PIAZZALE DEL PARCO

DELLA RIMEMBRANZA

SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A A VIA GIOVANNI

GASTALDI DIREZIONE POMEZIA

VERSO OSTIA RALLENTYAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI

MEZZOCAMMMINO A VIA DI MALAFEDE

PARZIALMENTE CHIUSE LE STAZIONI SPAGMNA E BARBERINI SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA

I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E

QUINDI L’USCITA DALLE STAZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LA LINEA ALTA VELOCITÀ

ROMA NAPOLI FORTI RALLENTAMENRTI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI

CIRCOLAZIONE I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI RIPERCUSSIONI

ANCHE SULLE LINEE FL 6 ROMA CASSINO E FL 7 ROMA FORMIA CON RITARDI E

RIPROGRAMMAZIONI DEL SERRVIZIO

