Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA

DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA

NOMENTANA E PRENESTINA

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA

VIA DEIO FIORENTINI

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTÀ IL TRAFFICO è INTENSO IN VIA FLAIMNIA E IN VIA

CASSIA

SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI

IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SI RALLENTA DA

BATTERIA NOMENTANA A VIA SALARIA

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON

DIREZION FIUMICINO

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA

MAGLIANA DIREZIONE EUR

SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A A VIA GIOVANNI

GASTALDI DIREZIONE POMEZIA

VERSO OSTIA RALLENTYAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI

MEZZOCAMMMINO A VIA DI MALAFEDE

PARZIALMENTE CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA

I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E

QUINDI L’USCITA DALLE STAZIONI. RESTANO CHIUSE INVECE IN ENTRATA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LA LINEA ALTA VELOCITÀ

ROMA NAPOLI FORTI RALLENTAMENRTI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI

CIRCOLAZIONE I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI RIPERCUSSIONI

ANCHE PER I TRENI REGIONALI E INTERCITY

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma