Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA
DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA
NOMENTANA E PRENESTINA
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA
VIA DEIO FIORENTINI
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTÀ IL TRAFFICO è INTENSO IN VIA FLAIMNIA E IN VIA
CASSIA
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SI RALLENTA DA
BATTERIA NOMENTANA A VIA SALARIA
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON
DIREZION FIUMICINO
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA
MAGLIANA DIREZIONE EUR
SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A A VIA GIOVANNI
GASTALDI DIREZIONE POMEZIA
VERSO OSTIA RALLENTYAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMMINO A VIA DI MALAFEDE
PARZIALMENTE CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA
I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
QUINDI L’USCITA DALLE STAZIONI. RESTANO CHIUSE INVECE IN ENTRATA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LA LINEA ALTA VELOCITÀ
ROMA NAPOLI FORTI RALLENTAMENRTI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI
CIRCOLAZIONE I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI RIPERCUSSIONI
ANCHE PER I TRENI REGIONALI E INTERCITY
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma