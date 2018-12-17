Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA
DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA LAURENTINA A TUSCOLANA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI CASSIA BIS E SALARIA E TRA
BUFALOTTA E PRENESTINA
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 FDA VIA DEI FIORENTINI AL
RACCORDO ANULARE DIREZIONE FUORI ROMA
CODE IN DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA PORTONACCIO
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON
DIREZION FIUMICINO
VERSO OSTIA RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMMINO
A VIA DI MALAFEDE
PARZIALMENTE CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA
I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
QUINDI L’USCITA DALLE STAZIONI. RESTANO CHIUSE INVECE IN ENTRATA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LA LINEA ALTA VELOCITÀ
ROMA NAPOLI FORTI RALLENTAMENRTI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI
CIRCOLAZIONE I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI CON PUNTE DI 180
RIPERCUSSIONI ANCHE PER I TRENI DELLA LINEA FL 6 ROMA CASSINO ED FL7 ROMA
FORMIA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma