Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA PRENESTINA A TIBURTINA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA DEI FIORENTINI AL
RACCORDO ANULARE DIREZIONE FUORI ROMA
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON
DIREZION FIUMICINO
VERSO OSTIA RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMMINO
A VIA DI MALAFEDE
INCIDENTE IN VIA DI VALLE MELAINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE JONIO POSSIBILI
RALLENTAMENTI
ALTRO INCIDENTE IN ZONA SAN PIETRO IN VIA DI PORTA CAVALLEGGERI DIREZIONE
LUNGOTEVERE
TRASPORTO PUBBLICO
PARZIALMENTE CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA
I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
QUINDI L’USCITA DALLE STAZIONI. RESTANO CHIUSE INVECE IN ENTRATA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA FORTI DISAGI SULLA
LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI,
PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE, I TRENI REGISTRANO RITARDI
FINO A 120 MINUTI CON PUNTE DI 180
RIPERCUSSIONI ANCHE PER I TRENI DELLA LINEA FL 6 ROMA- CASSINO
ED FL7 ROMA- FORMIA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma