Traffico Roma del 17-12-2019 ore 07:30
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ALLE PORTE DI ROMA NORD INCIDENTE SULLA Via Tiberina IN PROSSIMITà DI
RIANO: CI SONO INCOLONNAMENTI IN PARTICOLARE DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL RESTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN
CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA,
RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A VIALE TOGLIATTI VERSO LA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, SULLA VIA DEL
MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI
MALAFEDE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma