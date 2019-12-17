Traffico Roma del 17-12-2019 ore 08:00
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ALLE PORTE DI ROMA SUD INCIDENTE SULLA VIA PONTINA APPENA FUORI IL GRA IN
DIREZIONE DI POMEZIA: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’EUR; RALLENTAMENTI E CODE
ANCHE VERSO LA CAPITALE A PARTIRE DA TOR DE CENCI.
PER IL RESTO sono TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN INGRESSO
IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL
GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
Ardeatina, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E nomentana e tra
via di casal del marmo e via del pescaccio.
di nuovo A ROMA SUD CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA E SU
VIA.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma