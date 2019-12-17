Traffico Roma del 17-12-2019 ore 09:00
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA casilINA E centrale del latte
E TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E la via pontina.
proprio sulla via pontina è avvenuto un incidente APPENA FUORI IL GRA IN
DIREZIONE DI POMEZIA: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’EUR; RALLENTAMENTI E CODE
ANCHE VERSO LA CAPITALE A PARTIRE DA TOR DE CENCI.
sempre a roma sud CODE per il traffico SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI
ACILIA E SU VIA.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma