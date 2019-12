Traffico Roma del 17-12-2019 ore 09:30

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A viale togliatti verso LA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI a tratti fino A VIA DEI CAMPI SPORTIVi;

rallentamenti e code anche verso san giovanni dalla galleria giovanni xxiii

sino alla nomentana.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, code TRA cassia bis e tiburtina, tra

CASILINA ED ARDEATINA, e tra pisana e aurelia; MENTRE IN ESTERNA SI

RALLENTA TRA CASILINA E tiburtina, tra cassia bis e trionfale, e tra

aurelia e pontina.

INCIDENTE SULLA VIA PONTINA APPENA FUORI IL GRA IN DIREZIONE DI POMEZIA: CI

SONO CODE ANCHE SU VIA COLOMBO A PARTIRE DALL’EUR. RALLENTAMENTI E CODE

ANCHE VERSO IL CENTRO A PARTIRE DA TOR DE CENCI.

DALLE 9 ALLE 13, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI; ALTRA

MANIFESTAZIONE DALLE 11,30 IN PIAZZA VIDONI, DAVANTI AL MINISTERO DELLA

FUNZIONE PUBBLICA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

