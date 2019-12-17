Traffico Roma del 17-12-2019 ore 09:30
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TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A viale togliatti verso LA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI a tratti fino A VIA DEI CAMPI SPORTIVi;
rallentamenti e code anche verso san giovanni dalla galleria giovanni xxiii
sino alla nomentana.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, code TRA cassia bis e tiburtina, tra
CASILINA ED ARDEATINA, e tra pisana e aurelia; MENTRE IN ESTERNA SI
RALLENTA TRA CASILINA E tiburtina, tra cassia bis e trionfale, e tra
aurelia e pontina.
INCIDENTE SULLA VIA PONTINA APPENA FUORI IL GRA IN DIREZIONE DI POMEZIA: CI
SONO CODE ANCHE SU VIA COLOMBO A PARTIRE DALL’EUR. RALLENTAMENTI E CODE
ANCHE VERSO IL CENTRO A PARTIRE DA TOR DE CENCI.
DALLE 9 ALLE 13, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI; ALTRA
MANIFESTAZIONE DALLE 11,30 IN PIAZZA VIDONI, DAVANTI AL MINISTERO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma