Traffico Roma del 17-12-2019 ore 10:00

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A VIALE TOGLIATTI e da

portonaccio alLA TANGENZIALE EST tutto verso il centro città.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI

A TRATTI da via delle valli a VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E salaria, dalla

diramazione di roma nord al bivio per l’a24, TRA CASILINA ED ARDEATINA, E

TRA PISANA E AURELIA; MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E

TIBURTINA, E TRA via di montespaccato e la PONTINA.

IN ZONA PONTE MILVIO INCIDENTE SU Viale di Tor di Quinto IN Prossimità DI

Via Riano: CI SONO rallentamenti IN ENTRAMBE LE direzionI.

SULLA LINEA Metro A. per un intervento delle Forze dell’Ordine è chiusa la

stazione Flaminio; i treni transitano senza fermarsi

