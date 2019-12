Traffico Roma del 17-12-2019 ore 14:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA PRENESTINA A

VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.

INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN ZONA LA GIUSTINIANA, ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO

GHERARDINI: CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DAL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ,

E DA VIA VITTORIO PICCININI VERSO IL CENTRO.

AL TIBURTINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE IPPOCRATE IN

DIREZIONE PIAZZALE DELLE PROVINCIE ­.

CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE FINO ALLA TANG.EST VERSO IL

CENTRO.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST CODE DALLA TIBURTINA

ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA TERAMO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

NEL POMERIGGIO DALLE 14,30 ALLE 19, AVRÀ LUOGO UN SIT IN IN VIA MOLISE NEI

PRESSI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA.

SULLA LINEA METRO A, PER UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE È CHIUSA LA

STAZIONE FLAMINIO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma