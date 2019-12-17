Traffico Roma del 17-12-2019 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA NOMENTANA A
VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI
DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA.
CODE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE
DIREZIONI.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI
DUE PONTI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI
CODE DALLA TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA TERAMO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
MANIFESTAZIONE CON SIT IN IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, POSSIBILI DISAGI NELA ZONA FINO ALLE 19:00.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma