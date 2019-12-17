Traffico Roma del 17-12-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019 ORE 16:15
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E
CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA.
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI
NELLE DUE DIREZIONI.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI
DUE PONTI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI
CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA
TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
MANIFESTAZIONE CON SIT IN IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA FINO ALLE 19:00 CIRCA.
SULL’A24, CHIUSURA NOTTURNA DELLA GALLERIA PITTALUGA, TRA LE 22 DI QUESTA
SERA E LE 6 DI DOMATTINA IN DIREZIONE GRA, PER VERIFICHE TECNICHE.
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE: SINO A
SABATO 21 DICEMBRE, NELLA FASCIA ORARIA, TRA LE 21 E LE 6, CHIUSO IL TUNNEL
A SALIRE DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma