Traffico Roma del 17-12-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019 ORE 16:15

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E

CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA.

CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI

NELLE DUE DIREZIONI.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI

DUE PONTI.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI

CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA

TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.

MANIFESTAZIONE CON SIT IN IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO, POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA FINO ALLE 19:00 CIRCA.

SULL’A24, CHIUSURA NOTTURNA DELLA GALLERIA PITTALUGA, TRA LE 22 DI QUESTA

SERA E LE 6 DI DOMATTINA IN DIREZIONE GRA, PER VERIFICHE TECNICHE.

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE: SINO A

SABATO 21 DICEMBRE, NELLA FASCIA ORARIA, TRA LE 21 E LE 6, CHIUSO IL TUNNEL

A SALIRE DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma