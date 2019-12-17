Traffico Roma del 17-12-2019 ore 17:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E
CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI
NELLE DUE DIREZIONI.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI
DUE PONTI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI
CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 ROMA
TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma