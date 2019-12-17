Traffico Roma del 17-12-2019 ore 17:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA VIA
AURELIA ALL’USCITA PER CASAL DEL MARMO.
SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SERALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO
DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA ALLA
PRENESTINA.
LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI
NELLE DUE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO
ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ.
TRAFFICO INTENSO CON CODE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO
MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI IN DIREZIONE GALLERIA GIOVANNI XXIII
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN
GIOVANNI CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO E
LUNGO VIALE CASTRENSE. SEMPRE IN TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE OPPOSTA
DA VIA PRENESTINA AL BIVIO PER LA A24.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN
ENTRATA IN CITTÀ.
MANIFESTAZIONE CON SIT IN IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, POSSIBILI DISAGI NELA ZONA FINO ALLE 19:00.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma