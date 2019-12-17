Traffico Roma del 17-12-2019 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA VIA
DELLA MAGLIANA ALL’USCITA PER CASAL DEL MARMO.
SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SERALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO
DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA ALLA
PRENESTINA.
LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTà.
CODE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO
AGOSTINO GEMELLI IN DIREZIONE GALLERIA GIOVANNI XXIII
INCOLONNAMNETI SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO
SAN GIOVANNI CODE DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO E LUNGO
VIALE CASTRENSE. CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIA PRENESTINA AL BIVIO
PER LA A24.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE P. TOGLIATTI ALLA TANG. EST VERSO
IL CENTRO E DA VIALE P. TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA
CITTà.
IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO è IN CORSO
UNA MANIFESTAZIONE CON SIT IN:POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA FINO ALLE 19:00.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma