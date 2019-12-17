Traffico Roma del 17-12-2019 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE
DALL’USCITA PER FIUMICINO A CASAL DEL MARMO.
SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.
CODE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO
AGOSTINO GEMELLI IN DIREZIONE GALLERIA GIOVANNI XXIII
INCOLONNAMNETI SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN
GIOVANNI CODE DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE
CASTRENSE. CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIA PRENESTINA AL BIVIO PER
LA A24.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA VIALE
P. TOGLIATTI ALLA TANG. EST VERSO IL CENTRO E DA VIALE P. TOGLIATTI AL
RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma