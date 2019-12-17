Traffico Roma del 17-12-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE ì PER INCIDENTE DA VIA
LAURENTINA A VIA PONTINA. PER UN ALTRO INCIDENTE CODE DALL’USCITA PER
FIUMICINO AL BIVIO PER LA PISANA.
SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
A PRIMA PORTA DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA CONCESIO ALTEZZA CENTRO
SPORTIVO.
CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.
INCOLONNAMNETI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI
CODE DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO E E DA LARGO SETTIMIO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE.
CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN
DIREZIONE OSTIA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma