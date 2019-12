Traffico Roma del 17-12-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE ì PER INCIDENTE DA VIA

LAURENTINA A VIA PONTINA. PER UN ALTRO INCIDENTE CODE DALL’USCITA PER

FIUMICINO AL BIVIO PER LA PISANA.

SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA

CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA.

LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

A PRIMA PORTA DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA CONCESIO ALTEZZA CENTRO

SPORTIVO.

CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.

INCOLONNAMNETI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI

CODE DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO E E DA LARGO SETTIMIO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE.

CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN

DIREZIONE OSTIA.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma