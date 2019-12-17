Traffico Roma del 17-12-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA CASSIA
BIS ALLA SALARIA; SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN ALTRO
INCIDENTE CODE DA VIA ARDEATINA A VIA PONTINA.
LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
DISAGI PER UN INCIDENTE A SAN LORENZO IN VIA DEI MARRUCNII ALLA’LATEZZA
DI VIA DEI RAMNI
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA
GUGLIELMINI: CI TROVIAMO IN ZONA SANT’ALESSANDRO.
INCOLONNAMNETI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA E PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO E DA LARGO SETTIMIO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA ACILIA IN
DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO SULL’A24, CHIUSURA NOTTURNA DELLA GALLERIA PITTALUGA PER
VERIFICHE TECNICHE. CHIUSA, TRA LE 22 E LE 6, IN DIREZIONE GRA.
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA
TRIONFALE. SINO A SABATO, TRA LE 21 E LE 6, CHIUSO IL TUNNEL A SALIRE
DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
CHIUSA DALLE 20:00 VIA APPIA PIGNATELLI TRA VIA DELL’ALMONE E VICOLO DELLA
BASILICA, SI TRATTA DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. LA RIAPERTURA DOMANI
MATTINA ALLE 06:00.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma