Traffico Roma del 18-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 07:20
M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
PRIME COME QUESTA MATTINA SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE;
LE CODE VANNO AL MOMENTO DALL’AS CASILINA ALLA CENTRALE DEL LATTE.
CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIMAO CODE DAL RACCORDO A
TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST TUTTO IN DIREZIONE DELLA
TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL
CENTRO
SULLA VIA TIBURTINA DA VIA CASAL BIANCO A VIA CASAL DEI PAZZI
ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A
CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO ESULLA VIA DEL MARE TRA LA VIA DI ACILIA
E VIA DI MEZZOCAMMINO
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
CAMBIANDO ARGOMENTO TRA LE 16 E LE 20 E’ PREVISTA LA CELEBRAZIONE DEI
VESPRI ALLA PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI
LE MURA
PREVISTE TEMPORANEEE LIMITAZIONI SU VIALE DI SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO
BALDELLI E IL LUNGOTEVERE SAN PAOLO POSSIBILI DEVIAZIONI PER 7 LINEE DI BUS
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma