Traffico Roma del 18-01-2019 ore 07:30

PRIME COME QUESTA MATTINA SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE;

LE CODE VANNO AL MOMENTO DALL’AS CASILINA ALLA CENTRALE DEL LATTE.

CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIMAO CODE DAL RACCORDO A

TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST TUTTO IN DIREZIONE DELLA

TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL

CENTRO

SULLA VIA TIBURTINA DA VIA CASAL BIANCO A VIA CASAL DEI PAZZI

ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A

CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO ESULLA VIA DEL MARE TRA LA VIA DI ACILIA

E VIA DI MEZZOCAMMINO

INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

CAMBIANDO ARGOMENTO TRA LE 16 E LE 20 E’ PREVISTA LA CELEBRAZIONE DEI

VESPRI ALLA PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI

LE MURA

PREVISTE TEMPORANEEE LIMITAZIONI SU VIALE DI SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO

BALDELLI E IL LUNGOTEVERE SAN PAOLO POSSIBILI DEVIAZIONI PER 7 LINEE DI BUS

