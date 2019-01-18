Traffico Roma del 18-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 07:50
M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE
VANNO DALL’AS CASILINA ALLA CENTRALE DEL LATTE.
CODE PER UN INCIDENTE ANCORA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA
ALL’APPIA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST TUTTO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE, ED IN USCITA
DALLA CITTA’ CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO.
SULLA TANGENZIALE EST SI SONO FORMATE FILE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO LO STADIO
E DA PORTONACCIO ALLA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI.
CI SONO CODE ANCHE SULL’AUTOSTRA PER L’APT DI FIUMICINO TRA L’ANSA DEL
TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA DA VIA DI ACQUAFREDDA
A VIA AURELIA ANTICA E SU QUESTA FINO A VIA DI BRAVETTA, SU VIA DI BOCCEA
DAL RACCORDO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A
VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT
DELL’URBE.
SULLA VIA TIBURTINA FILE DA VIA CASAL BIANCO A VIA CASAL DEI PAZZI.
ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A
CAPANNELLE SE SULLA VIA DEL MARE TRA LA VIA DI ACILIA E VIA DI
MEZZOCAMMINO
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E POI DAL
RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO
PROBLEMI NELLA CAPITALE PER CHI SI SPOSTA IN TRAM DOVE SONO RALLENTATI I
TRAM 3 E 19 IN DIREZIONE VALLE GIULIA PER UN GUASTO AD UN TRAM IN PIAZZA
BUENOS AIRES
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma