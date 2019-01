Traffico Roma del 18-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 08:20

M.B.Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE

VANNO DALLO SVINCOLO DI CIAMPINO ALL’APPIA

CODE PER UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CONCODE DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST TUTTO IN DIREZIONE CENTRO , ED IN USCITA DALLA CITTA’ CODE

DA TOR CERVARA AL RACCORDO.

SULLA TANGENZIALE EST SI SONO FORMATE FILE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO LO STADIO

E DA PORTONACCIO ALLA PRENESTINA, UN INCIDENTE SI SEGNALA ALL’ALTEZZA DI

SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI.

CODE ANCHE SULL’AUTOSTRA PER L’APT DI FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR

IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA SEMPIONE A MONTESACRO, UNO

ANCORA SULLA CORSIA CENTRALE DELLA C.COLOMBO ALL’ALT DEL VIADOTTO DELLA

MAGLINA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA DA VIA DI ACQUAFREDDA

A VIA AURELIA ANTICA E SU QUESTA FINO A VIA DI BRAVETTA, SU VIA DI BOCCEA

DAL RACCORDO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A

VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT

DELL’URBE.

SULLA VIA TIBURTINA FILE DA VIA CASAL BIANCO A VIA CASAL DEI PAZZI.

A SUD CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE,SULLA VIA DEL

MARE TRA LA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO

INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI E POI DAL

RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO

IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE LE LINEE TRAM 3 E 19

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma