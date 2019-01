Traffico Roma del 18-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:20

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’.

INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA

CASILINA ALLA TIBURTINA E SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO DALLA RM-

FIUMICINO A TRATTI FINO ALLA VIA APPIA.

CODE PER UN IN CIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA

ALL’APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA ALLA

TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO, ED IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA TOR

CERVARA AL RACCORDO.

SULLA TANGENZIALE EST SI SONO FORMATE FILE DA VIA DI PIETRALATA A VIA

DELLA CAMILLUCCIA VERSO LO STADIO

E DA PORTONACCIO A TRATTI FINO A SAN GIOVANNI.

CODE ANCHE SULL’AUTOSTRA PER L’APT DI FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALT DELL’USCITA

DI SAN LORENZO >S.GIOVANNI, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ANCORA IN PIAZZA

SEMPIONE A MONTESACRO ED UN ALTRO SULLA CORSIA CENTRALE DELLA C.COLOMBO

ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DALLE 10 ALLE 14 PER UNA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300

PERSONE.

POSSIBILI DISCIPLINE DI TRAFFICO.

