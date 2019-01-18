Traffico Roma del 18-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:20
M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’.
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA
CASILINA ALLA TIBURTINA E SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO DALLA RM-
FIUMICINO A TRATTI FINO ALLA VIA APPIA.
CODE PER UN IN CIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA
ALL’APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO, ED IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA TOR
CERVARA AL RACCORDO.
SULLA TANGENZIALE EST SI SONO FORMATE FILE DA VIA DI PIETRALATA A VIA
DELLA CAMILLUCCIA VERSO LO STADIO
E DA PORTONACCIO A TRATTI FINO A SAN GIOVANNI.
CODE ANCHE SULL’AUTOSTRA PER L’APT DI FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALT DELL’USCITA
DI SAN LORENZO >S.GIOVANNI, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ANCORA IN PIAZZA
SEMPIONE A MONTESACRO ED UN ALTRO SULLA CORSIA CENTRALE DELLA C.COLOMBO
ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DALLE 10 ALLE 14 PER UNA
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300
PERSONE.
POSSIBILI DISCIPLINE DI TRAFFICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma