Traffico Roma del 18-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:50

M.B.Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’.

INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE DALLO

SVINCOLO DE LA RUSTICA ALLA TIBURTINA; RALLENTAMENTI POI DALLA VIA DEL MARE

ALL’ARDEATINA;

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA DIRAMZ ROMA NORD

ALLA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA TANGENZIALE EST SI SONO FORMATE LUNGHE FILE DALLA TIBURTINA A VIA

DELLA CAMILLUCCIA VERSO LO STADIO

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DALLE 10 ALLE 14 PER UNA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300

PERSONE. POSSIBILI DISCIPLINE DI TRAFFICO.

PROSEGUIRANNO FINO A DOMENICA 20 GENNAIO I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO

DELLA GALLERIA FLEMING PER LA TRAFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

A LED

I LAVORI PREVEDONO LA CHIUSURA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 DI VIA DEL FORO

ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO FRANCIA+ DIREZIONE STADIO

OLIMPICO

I LAVORI DSONO PREVISTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DALLA NOTTE DI

LUNEDì 21 GENNAIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma