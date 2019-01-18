Traffico Roma del 18-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:50
M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’.
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE DALLO
SVINCOLO DE LA RUSTICA ALLA TIBURTINA; RALLENTAMENTI POI DALLA VIA DEL MARE
ALL’ARDEATINA;
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA DIRAMZ ROMA NORD
ALLA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA TANGENZIALE EST SI SONO FORMATE LUNGHE FILE DALLA TIBURTINA A VIA
DELLA CAMILLUCCIA VERSO LO STADIO
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DALLE 10 ALLE 14 PER UNA
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300
PERSONE. POSSIBILI DISCIPLINE DI TRAFFICO.
PROSEGUIRANNO FINO A DOMENICA 20 GENNAIO I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO
DELLA GALLERIA FLEMING PER LA TRAFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
A LED
I LAVORI PREVEDONO LA CHIUSURA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 DI VIA DEL FORO
ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO FRANCIA+ DIREZIONE STADIO
OLIMPICO
I LAVORI DSONO PREVISTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DALLA NOTTE DI
LUNEDì 21 GENNAIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma