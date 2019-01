Traffico Roma del 18-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 11:20

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI

ALL’ALTEZZA DI LARGO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA TRA VIA DI

GROTTAROSSA E E VIA DEI DUE PONTI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA

DELLE CAPANNALLE > CENTRO

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO LE 14 PER UNA MANIFESTAZIONE IN

PIAZZA SANTI APOSTOLI CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300 PERSONE.

POSSIBILI DISCIPLINE DI TRAFFICO.

PROSEGUIRANNO FINO A DOMENICA 20 GENNAIO I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO

DELLA GALLERIA FLEMING PER LA TRAFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

A LED

I LAVORI PREVEDONO LA CHIUSURA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 DI VIA DEL FORO

ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO FRANCIA+ DIREZIONE STADIO

OLIMPICO

I LAVORI DSONO PREVISTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DALLA NOTTE DI

LUNEDì 21 GENNAIO.

