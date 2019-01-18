Traffico Roma del 18-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 11:20
M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI
ALL’ALTEZZA DI LARGO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA TRA VIA DI
GROTTAROSSA E E VIA DEI DUE PONTI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA
DELLE CAPANNALLE > CENTRO
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO LE 14 PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA SANTI APOSTOLI CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300 PERSONE.
POSSIBILI DISCIPLINE DI TRAFFICO.
PROSEGUIRANNO FINO A DOMENICA 20 GENNAIO I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO
DELLA GALLERIA FLEMING PER LA TRAFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
A LED
I LAVORI PREVEDONO LA CHIUSURA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 DI VIA DEL FORO
ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO FRANCIA+ DIREZIONE STADIO
OLIMPICO
I LAVORI DSONO PREVISTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DALLA NOTTE DI
LUNEDì 21 GENNAIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma