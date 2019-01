Traffico Roma del 18-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 13:20

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’ SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA

ROVERE E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE TESTACCIO.

CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELL’A24

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALLA ROTATORA DI VIA DI

PORTA MEDAGLIA

RICORDIAMO TRA LE 16 E LE 20 E’ PREVISTA LA CELEBRAZIONE DEI VESPRI ALLA

PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA

PREVISTE TEMPORANEEE LIMITAZIONI SU VIALE DI SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO

BALDELLI E IL LUNGOTEVERE SAN PAOLO POSSIBILI DEVIAZIONI PER 7 LINEE DI BUS

PROSEGUIRANNO FINO A DOMENICA 20 GENNAIO I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO

DELLA GALLERIA FLEMING PER LA TRAFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

A LED

I LAVORI PREVEDONO LA CHIUSURA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 DI VIA DEL FORO

ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO FRANCIA+ DIREZIONE STADIO

OLIMPICO

I LAVORI SONO PREVISTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DALLA NOTTE DI LUNEDì

21 GENNAIO.

