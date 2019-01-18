Traffico Roma del 18-01-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 13:20
M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’ SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA
ROVERE E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE TESTACCIO.
CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELL’A24
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALLA ROTATORA DI VIA DI
PORTA MEDAGLIA
RICORDIAMO TRA LE 16 E LE 20 E’ PREVISTA LA CELEBRAZIONE DEI VESPRI ALLA
PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
PREVISTE TEMPORANEEE LIMITAZIONI SU VIALE DI SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO
BALDELLI E IL LUNGOTEVERE SAN PAOLO POSSIBILI DEVIAZIONI PER 7 LINEE DI BUS
PROSEGUIRANNO FINO A DOMENICA 20 GENNAIO I LAVORI NOTTURNI ALL’INTERNO
DELLA GALLERIA FLEMING PER LA TRAFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
A LED
I LAVORI PREVEDONO LA CHIUSURA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 DI VIA DEL FORO
ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A CORSO FRANCIA+ DIREZIONE STADIO
OLIMPICO
I LAVORI SONO PREVISTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA DALLA NOTTE DI LUNEDì
21 GENNAIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma