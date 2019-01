Traffico Roma del 18-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 15:20

A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

INTERNA DALLA PISANA A VIA DI CASAL DEL MARMO.

NON VA MEGLIO IN ESTERNA DOVE PER IL FORTE TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SI

VIAGGIA IN CODA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIOE

ROMA SUD.

IN CITTÀ SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA SALARIA DA VIALE SOMALIA A VIA

DEI PRATI FISCALI VERSO IL RACCORDO ANULARE.

PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO IN VIALE DI CASTEL PORZIANO TRA VIA ORAZIO

VECCHI E VIA GIUSEPPE NICOLINI, VICINO IL CIVICO 318.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA

DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.

