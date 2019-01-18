Traffico Roma del 18-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA PISANA A VIA DI CASAL DEL MARMO.
NON VA MEGLIO IN ESTERNA DOVE PER IL FORTE TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SI
VIAGGIA IN CODA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIOE
ROMA SUD.
IN CITTÀ SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA SALARIA DA VIALE SOMALIA A VIA
DEI PRATI FISCALI VERSO IL RACCORDO ANULARE.
PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO IN VIALE DI CASTEL PORZIANO TRA VIA ORAZIO
VECCHI E VIA GIUSEPPE NICOLINI, VICINO IL CIVICO 318.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma