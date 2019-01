Traffico Roma del 18-01-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 16:15

A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA

DELLA MAGLIANA A VIA DI CASAL DEL MARMO. PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO

ANCHE DA VIA COLLATINA A VIA APPIA.

PER UN GUASTO TECNICO DALLE 12 IL PERCORSO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 È ANCORA

LIMITATO IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA GALENO

CELEBRAZIONE DEI VESPRI OGGI POMERIGGIO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO

FUORI LE MURA. DALLE 16 ALLE 20, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA

CERIMONIA, CHIUSA VIALE SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO BALDELLI E LUNGOTEVERE

SAN PAOLO.

CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO

PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE

22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA VIALE TOR DI QUINTO A CORSO DI

FRANCIA VERSO LO STADIO.

DOMANI POMERIGGIO ALL’OLIMPICO SI GIOCA “ROMA-TORINO”. ATTIVE GIÀ DALLE 10

LE MODIFICHE AL TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE LO STADIO TRA I QUARTIERI

FLAMINIO, TOR DI QUINTO E DELLA VITTORIA. PER MOTIVI DI SICUREZZA, DALLE 12

ALLE 15 SOSPESA LA FERMATA BUS DI LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ. POSSIBILE

RAGGIUNGERE LO STADIO ANCHE CON LA METRO A, FERMATA FLAMINIO, E

PROSEGUIMENTO CON IL TRAM 2 FINO A PIAZZA MANCINI.

GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma