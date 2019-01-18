Traffico Roma del 18-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE IN PROSSIMITÀ
DI CASAL DE MARMO IN CARREGGIATA INTERNA. IL TRAFFICO STA TORNANDO
LENTAMENTE ALLA NORMALITÀ.
QUASI RISOLTO IL SECONDO INCIDENTE NELLA STESSA CARREGGIATA DOVE IL
TRAFFICO È SOSTENUTO DA VIA TIBURTINA A VIA APPIA.
PER LO STESSO MOTIVO SI RALLENTA IN VIA DI ACILIA IN PROSSIMITÀ DI VIA
GIANFILIPPO USELLINI.
C’È UN INCIDENTE ANCHE NEL QUARTIERE TRIESTE IN VIA NEMORENSE ALTEZZA VIA
ARCHIANO E SU VIA SALARIA TRA VIALE SOMALIA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO
IL RACCORDO ANULARE.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.
CELEBRAZIONE DEI VESPRI OGGI POMERIGGIO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO
FUORI LE MURA. DALLE 16 ALLE 20, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA
CERIMONIA, CHIUSA VIALE SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO BALDELLI E LUNGOTEVERE
SAN PAOLO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma