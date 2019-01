Traffico Roma del 18-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 16:50

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE IN PROSSIMITÀ

DI CASAL DE MARMO IN CARREGGIATA INTERNA. IL TRAFFICO STA TORNANDO

LENTAMENTE ALLA NORMALITÀ.

QUASI RISOLTO IL SECONDO INCIDENTE NELLA STESSA CARREGGIATA DOVE IL

TRAFFICO È SOSTENUTO DA VIA TIBURTINA A VIA APPIA.

PER LO STESSO MOTIVO SI RALLENTA IN VIA DI ACILIA IN PROSSIMITÀ DI VIA

GIANFILIPPO USELLINI.

C’È UN INCIDENTE ANCHE NEL QUARTIERE TRIESTE IN VIA NEMORENSE ALTEZZA VIA

ARCHIANO E SU VIA SALARIA TRA VIALE SOMALIA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO

IL RACCORDO ANULARE.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA

DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.

CELEBRAZIONE DEI VESPRI OGGI POMERIGGIO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO

FUORI LE MURA. DALLE 16 ALLE 20, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA

CERIMONIA, CHIUSA VIALE SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO BALDELLI E LUNGOTEVERE

SAN PAOLO.

