Traffico Roma del 18-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE PER TRAFFICO E INCIDENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
ESTERNA DALL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
SI RALLENTA INTERNA DA VIA CASSIA A VIA TIBURTINA PER TRAFFICO INTENSO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.
IN ZONA DRAGONA CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIALE DEI ROMAGNOLI TRA VIA
CARLO CASINI E VIA DI DRAGONE.
SI RALLENTA PER UN INCIDENTE IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IN
DIREZIONE LARGO SETTIMIO PASSAMONTI.
PER LO STESSO MOTIVO ATTENZIONE SE VI TROVATE IN ZONA OSTIENSE IN VIA CARLO
EMILIO GADDA ALTEZZA CIVICO 81.
SI CONTINUA A VIAGGIARE IN CODA PER UN INCIDENTE DEL PRIMO POMERIGGIO SU
VIA SALARIA TRA VIALE SOMALIA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL RACCORDO
ANULARE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma