Traffico Roma del 18-01-2019 ore 17:30

CODE PER TRAFFICO E INCIDENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

ESTERNA DALL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

SI RALLENTA INTERNA DA VIA CASSIA A VIA TIBURTINA PER TRAFFICO INTENSO.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA

DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.

IN ZONA DRAGONA CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIALE DEI ROMAGNOLI TRA VIA

CARLO CASINI E VIA DI DRAGONE.

SI RALLENTA PER UN INCIDENTE IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IN

DIREZIONE LARGO SETTIMIO PASSAMONTI.

PER LO STESSO MOTIVO ATTENZIONE SE VI TROVATE IN ZONA OSTIENSE IN VIA CARLO

EMILIO GADDA ALTEZZA CIVICO 81.

SI CONTINUA A VIAGGIARE IN CODA PER UN INCIDENTE DEL PRIMO POMERIGGIO SU

VIA SALARIA TRA VIALE SOMALIA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL RACCORDO

ANULARE.

