Traffico Roma del 18-01-2019 ore 18:00

CODE PER TRAFFICO E INCIDENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

ESTERNA DALL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

SI RALLENTA INTERNA DA VIA CASSIA A VIA TIBURTINA PER TRAFFICO INTENSO.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI

FRANCIA AL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA TIBURTINA A VIA SALARIA.

IN ZONA DRAGONA CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIALE DEI ROMAGNOLI TRA VIA

CARLO CASINI E VIA DI DRAGONE.

RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE NOMENTANO PER UN INCIDENTE IN PIAZZA SALERNO

VICINO VIA BARI.

PRUDENZA PER I LAVORI SU LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE

PALATINO VERSO TESTACCIO. IL CANTIERE RALLENTA LA CIRCOLAZIONE.

DECISAMENTE PIÙ INTENSO IL TRAFFICO NELLA CAPITALE IN PARTICOLARE SU VIA

SALARIA, VIA NOMENTANA E VIA ARDEATINA. IN TUTTI I CASI SI RALLENTA DAL

CENTRO VERSO IL RACCORDO.

CELEBRAZIONE DEI VESPRI OGGI POMERIGGIO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO.

DALLE 16 ALLE 20 CHIUSA VIALE SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO BALDELLI E

LUNGOTEVERE SAN PAOLO.

