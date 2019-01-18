Traffico Roma del 18-01-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
SUL RACCORDO ANULARTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE ATRATTI PER
TRAFFICO E PER UN INCIDENTE DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA.
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DALLA BUFALOTTA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
A SAN GIOVANNI PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA DRUSO A ALL’ALTEZZA DI
PIAZZALE NUMA POMPILIO
A DRAGONA IN PROSSIMITÀ DI ACILIA CHIUSA VIA DEI ROMAGNOLI PER UN INCIDENTE
DAL BIVIO CON VIA CARLO CASINI A VIA DI DRAGONE
SEMPRE IN ZONA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DI ACILIA AL
BIVIO CON VIA GIANFILIPPO USELLINI
ALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI; RALLENTAMENTI E CODE SULLA
TANGENZIALE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA
PRESESTINA A VIALE CASTERNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
CODE SUL VIADOTTO DELL MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO ALLA VIA DEL MARE VERSO
FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma