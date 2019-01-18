Traffico Roma del 18-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA.
MIGLIORA LA SITUAZIONE NELL’INTERNA DOVE IL TRAFFICO RIMANE PARTICOLARMENTE
SOSTENUTO DA VIA NOMENTANA A VIA TIBURTINA.
SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE TOR DI
QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E NELLA STESSA DIREZIONE DA
VIA DEI MONTI TIBURTINI AL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
PRUDENZA PER UN VEICOLO IN AVARIA SULLA CASSIA BIS IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO
PER FORMELLO VERSO LE RUGHE.
IN CITTÀ SI RALLENTA SU VIA APPIA ALTEZZA IPPODROMO DELLA CAPANELLE A
CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
IN ZONA DRAGONA RIAPERTA VIALE DEI ROMAGNOLI TRA VIA CARLO CASINI E VIA DI
DRAGONE, CHIUSA NEL PRIMO POMERIGGIO A CAUSA DI UN INCIDENTE.
PREVISTA ALLE 20 LA RIAPERTURA DI VIALE SAN PAOLO, CHIUSA DALLE 16 PER LA
CELEBRAZIONE DEI VESPRI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma