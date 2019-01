Traffico Roma del 18-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 19:20

TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA.

MIGLIORA LA SITUAZIONE NELL’INTERNA DOVE IL TRAFFICO RIMANE PARTICOLARMENTE

SOSTENUTO DA VIA NOMENTANA A VIA TIBURTINA.

SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE TOR DI

QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E NELLA STESSA DIREZIONE DA

VIA DEI MONTI TIBURTINI AL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

PRUDENZA PER UN VEICOLO IN AVARIA SULLA CASSIA BIS IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO

PER FORMELLO VERSO LE RUGHE.

IN CITTÀ SI RALLENTA SU VIA APPIA ALTEZZA IPPODROMO DELLA CAPANELLE A

CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

IN ZONA DRAGONA RIAPERTA VIALE DEI ROMAGNOLI TRA VIA CARLO CASINI E VIA DI

DRAGONE, CHIUSA NEL PRIMO POMERIGGIO A CAUSA DI UN INCIDENTE.

PREVISTA ALLE 20 LA RIAPERTURA DI VIALE SAN PAOLO, CHIUSA DALLE 16 PER LA

CELEBRAZIONE DEI VESPRI.

