Traffico Roma del 18-01-2019 ore 20:00

IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

DIMINUISCONO I RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE TOR DI

QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E NELLA STESSA DIREZIONE DA

VIA DEI MONTI TIBURTINI AL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

ANCORA SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA DA LARGO GREGORIO XIII A

PIAZZA DEI GIURECONSULTI VERSO VIA BALDO DEGLI UBALDI.

CONCLUSA LA CELEBRAZIONE DEI VESPRI PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO.

RIAPERTA VIALE SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO BALDELLI E LUNGOTEVERE SAN

PAOLO.

CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO

PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE

22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA VIALE TOR DI QUINTO A CORSO DI

FRANCIA VERSO LO STADIO.

DOMANI POMERIGGIO ALL’OLIMPICO SI GIOCA “ROMA-TORINO”. ATTIVE GIÀ DALLE 10

LE MODIFICHE AL TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE LO STADIO. PER MOTIVI DI

SICUREZZA, PREVISTA LA SOSPENSIONE DALLE 12 ALLE 15 DELLA FERMATA BUS DI

LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!

