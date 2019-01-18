Traffico Roma del 18-01-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 19:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
DIMINUISCONO I RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE TOR DI
QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E NELLA STESSA DIREZIONE DA
VIA DEI MONTI TIBURTINI AL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
ANCORA SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA DA LARGO GREGORIO XIII A
PIAZZA DEI GIURECONSULTI VERSO VIA BALDO DEGLI UBALDI.
CONCLUSA LA CELEBRAZIONE DEI VESPRI PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO.
RIAPERTA VIALE SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO BALDELLI E LUNGOTEVERE SAN
PAOLO.
CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO
PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE
22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA VIALE TOR DI QUINTO A CORSO DI
FRANCIA VERSO LO STADIO.
DOMANI POMERIGGIO ALL’OLIMPICO SI GIOCA “ROMA-TORINO”. ATTIVE GIÀ DALLE 10
LE MODIFICHE AL TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE LO STADIO. PER MOTIVI DI
SICUREZZA, PREVISTA LA SOSPENSIONE DALLE 12 ALLE 15 DELLA FERMATA BUS DI
LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma