Traffico Roma del 18-01-2020 ore 07:30
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CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
AI POCHI IN VIAGGIO, RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA, RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA ED EVITANDO BRUSCHE FRENATE,
SOPRATTUTTO SULL’ASFALTO BAGNATO DALLA PIOGGIA CHE STA SCENDENDO IN QUESTE
ORE.
NON MANCANO, INFATTI, SEGNALAZIONI DI INCIDENTI, IL PIù GRAVE DEI QUALI NEL
RIONE CASTRO PRETORIO, ALL’INTERNO DEL Sottovia Ignazio Guidi IN Prossimità
DELL’Uscita PER LA VIA Nomentana: LA STRADA è temporaneaMENTE CHIUSA in
direzione Policlinico.
IN ZONA FURIO CAMILLO INCIDENTE SULLA Via Tuscolana Altezza Via Nocera
Umbra.
ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA SUL LUNGOTEVERE IN PROSSIMITà DI Via
Ortigara.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA Via Tiburtina ALTEZZA Via Camesena
in direzione Centro.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma