Traffico Roma del 18-01-2020 ore 08:30

poco il traffico registrato in città, ciononostante RACCOMANDIAMO LA

MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA ED

EVITANDO BRUSCHE FRENATE, SOPRATTUTTO SULL’ASFALTO BAGNATO DALLA PIOGGIA di

QUESTE ORE.

NON MANCANO, INFATTI, SEGNALAZIONI DI INCIDENTI, IL PIù GRAVE DEI QUALI NEL

RIONE CASTRO PRETORIO, ALL’INTERNO DEL Sottovia Ignazio Guidi IN Prossimità

DELL’Uscita PER LA VIA Nomentana in direzione Policlinico: a causa della

perdita di olio sul manto stradale Chiusure in atto su Corso d’Italia

altezza Via Lucania e all’ingresso del Sottovia.

ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA SUL LUNGOTEVERE IN PROSSIMITà DI Via

Ortigara: ci sono code da via timavo a piazza del fante in entrambe le

direzioni.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA Via Tiburtina ALTEZZA Via Camesena

in direzione Centro.

mentre per il traffico intenso ci sono rallentamenti sull tang. est dalla

via nomentana al bivio per la a24 roma-l’aquila in direzione san giovanni.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma