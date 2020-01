Traffico Roma del 18-01-2020 ore 09:30

NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTà, CAUSATI DALL’ASFALTO RESO

VISCIDO DALLA PIOGGIA: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITà

RISPTTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA ED EVITANDO BRUSCHE FRENATE.

NEL RIONE CASTRO PRETORIO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DEL

SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA NOMENTANA IN

DIREZIONE POLICLINICO, CI SONO CHIUSURE IN ATTO SU CORSO D’ITALIA ALTEZZA

VIA LUCANIA E ALL’INGRESSO DEL SOTTOVIA; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI

PULIZIA DEL MANTO STRADALE IN SEGUITO AD UNA COPIOSA PERDITA D’OLIO.

E SEMPRE PER UNA PERDITA D’OLIO SULL’ASFALTO SONO CHIUSE ANCHE Via Marsala

aLL’ Altezza DI Via Marghera, e Via Milazzo tra Via Magenta e Via Marsala.

INCIDENTE ANCHE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA CARDINALE MISTRANGELO

IN DIREZIONE VIA GIACINTO DE VECCHI PIERALICE: CI SONO CODE A PARTIRE DA

PIAZZA IRNERIO.

INCIDENTE ANCHE ALL’INTERNO Galleria DELLA Nuova Circonvallazione Interna

IN Prossimità DELL’Uscita PER VIA DEI Monti Tiburtini in direzione San

Giovanni: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA NOMENTANA.

INCIDENTE ANCHE ALL’EUR SI VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA PALAZZO DELLO

SPORT IN DIREZIONE CENTRO: CI SONO CODE DA VIALE DELL’OCEANO ATANTICO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma